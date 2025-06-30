На ПМЭФ заговорили о «сильном рубле»: малый бизнес требует стабильности и дешевых кредитов

Экономисты на ПМЭФ-2025 озвучили опасения по поводу укрепившейся позиции рубля. В частности, президент ВТБ Андрей Костин, руководитель Сбербанка Герман Греф и первый вице-премьер Денис Мантуров сошлись во мнении, что «сильный рубль» негативно отражается как на доходах бюджета, так и на конкурентоспособности российских компаний. Оптимальным, по их оценке, был бы курс около 100 рублей за доллар — так был бы обеспечен баланс интересов экспортёров и импортёров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «АйдоЛаб» Фото: пресс-служба «АйдоЛаб»

Однако представители малого бизнеса с этой позицией не согласны. Артём Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании-импортера лабораторного оборудования и расходных материалов «АйдоЛаб», говоря о предпочтительном курсе рубля, назвал совсем другие цифры.

«Мы поставляем в Россию уникальную продукцию. Например, пакеты для отбора проб из США и французские пакеты для гомогенизации, не имеют аналогов соответствующего качества российского производства. Для таких нишевых товаров курс в районе 60–70 рублей был бы оптимальным», — пояснил Ступак. При этом он подчеркнул, что для стабильности поставок важнее не столько уровень курса, сколько его предсказуемость: «Резкие колебания валюты осложняют расчёты и логистику. А вот стабильный, пусть даже высокий курс, позволяет выстраивать предсказуемую системную логистику».

Финансовая доступность продолжает быть проблемной темой для импортеров. В интервью телеканалу РБК на ПМЭФ 2025 Герман Греф предположил, что ключевая ставка снизится к концу года до 15–16%. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что это возможно лишь при стабильном замедлении инфляции. По её словами, ставка будет снижаться пропорционально снижению инфляции, которая в настоящее время замедляется быстрее прогнозов. При этом уровень доходности по вкладам останется выгодным для населения.

Артем Ступак в свою очередь обратил внимание на то, что высокая стоимость заимствований затрудняет реализацию крупных контрактов в лабораторной сфере: «Малый и средний бизнес не всегда располагает достаточным объемом оборотных средств, чтобы профинансировать проекты по оснащению государственных лабораторий. Госзаказчики оплачивают контракты уже по факту исполнения, и такие условия вынуждают поставщиков владеть собственным существенным свободным капиталом, что, в текущих условиях, реализовать непросто. Если бы кредиты стали доступнее, это дало бы импульс развитию отрасли».

Попова А.С. ИНН 246526595585