Главные новости за 28 июня. Ростов-на-Дону и область

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор участникам уголовного дела о завышении цен во время пандемии. Учредитель и директор «Стармед» Елизавета Калайчиди заключила с директором «Территории красоты» Олегом Глуховым соглашение, в рамках которого они серьезно завысили стоимость контракта. В реализации схемы им помогла экс-заведующая сектором централизованных закупок ростовского управления здравоохранения Вера Дищенко. Ущерб составил 39,1 млн руб.

В Новочеркасске уничтожили 230 кустов дикорастущей конопли на площади 36 кв.м. Собственники земли, которые самостоятельно не уничтожат наркосодержащее растение после предписания, будут привлечены к административной ответственности.

Общественный транспорт в Таганроге могут оснастить системой локальной навигации. Благодаря проекту будут минимизировать трудности с отображением городского транспорта на онлайн-картах. В настоящее время специальные устройства установили на 10 электробусах и 20 остановках.

На пересечении Красного спуска и улицы Александровской в Новочеркасске открыли памятник Герою Советского Союза генералу армии Якову Григорьевичу Крейзеру. Яков Крейзер возглавлял 2-ю Гвардейскую армию, которая освободила 13 февраля 1943 года Новочеркасск в рамках Ростовской наступательной операции.

Подразделениям Южного военного округа передали 100 кроссовых мотоциклов. Мероприятие состоялось в субботу, 28 июня в ростовском парке «Левобережный».