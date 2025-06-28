В Новочеркасске уничтожили более 200 кустов дикорастущей конопли
В Новочеркасске уничтожили 230 кустов дикорастущей конопли на площади 36 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Собственники земли, которые самостоятельно не уничтожат наркосодержащее растение после предписания, будут привлечены к административной ответственности.
Штрафы для граждан могут доходить до 4 тыс. руб., должностным лицам – до 10 тыс. руб., а юридическим – до 50 тыс. руб.