В Новочеркасске уничтожили более 200 кустов дикорастущей конопли

В Новочеркасске уничтожили 230 кустов дикорастущей конопли на площади 36 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собственники земли, которые самостоятельно не уничтожат наркосодержащее растение после предписания, будут привлечены к административной ответственности.

Штрафы для граждан могут доходить до 4 тыс. руб., должностным лицам – до 10 тыс. руб., а юридическим – до 50 тыс. руб.

Мария Хоперская