Военнослужащим ЮВО передали 100 кроссовых мотоциклов

Подразделениям Южного военного округа передали 100 кроссовых мотоциклов. Мероприятие состоялось в субботу, 28 июня в ростовском парке «Левобережный». Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Всего с начала СВО Ростовская область передала более 600 т стройматериалов и топлива, 8,2 тыс. т гуманитарной помощи. Кроме того, бойцам направили более 400 автомобилей и квадроциклов, около 2 тыс. беспилотников и другого спецоборудования.

Мария Хоперская