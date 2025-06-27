Главные новости за 27 июня. Ростов-на-Дону и область

Медицинские учреждения Ростовской области полностью перевели на программное обеспечение, разработанное в Ростове-на-Дону. Инструмент уже работает в 92 медицинских организациях Дона для взрослого населения.

Пятую очередь Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса в Ростовской области планируют запустить до конца 2026 года. Первые четыре очереди комплекса уже функционируют.

Четыре предприятия Ростовской области попали в ТОП-100 всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела», еще шесть представителей региона отмечены в ТОП-350 и специальных номинациях. Церемония награждения ста финалистов прошла в рамках форума «Мой бизнес Forum 2025» в Санкт-Петербурге.

Киноконцертный комплекс «Русь» заявил о возможности прекращения деятельности. По итогу 2024 года «Русь» получила убыток в размере 1,57 млн руб., а выручка компании оказалась нулевой.

В Таганроге начали реконструкцию больницы скорой медицинской помощи. На проведение первого этапа работ — строительства десятиэтажного лечебно-диагностического корпуса на 524 койки, из бюджетов разных уровней выделено 4,6 млрд руб.

На трассе М-4 «Дон» 80% ДТП с летальным исходом происходит по вине водителей грузового транзитного транспорта.