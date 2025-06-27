Инвестор ростовского кинотеатра «Россия» сообщил о риске ликвидации

Киноконцертный комплекс «Русь» заявил о возможности прекращения деятельности. Соответствующая информация опубликована в годовом отчете компании на сервере раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: "Ъ-Юг" Фото: "Ъ-Юг"

Согласно документу, по итогу 2024 года «Русь» получила убыток в размере 1,57 млн руб., а выручка компании оказалась нулевой. Исходя из этого, общее собрание акционеров решило отказаться от выплат акционерам компании.

Ситуация связана с отсутствием хозяйственной деятельности и сдвигом сроков реализации инвестпроекта по реконструкции объекта культурного наследия — кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону, долгим получением положительного заключения госэкспертизы по проекту и судебными разбирательствами о восстановлении в ЕГРН сведений о кинотеатре.

Все это привело к образованию у компании просроченной задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что киноконцертный комплекс «Русь» планирует реконструировать здание бывшего кинотеатра «Россия» до августа 2028 года.

Наталья Белоштейн