Около 80% смертельных ДТП на М-4 «Дон» случаются по вине дальнобойщиков

На трассе М-4 «Дон» 80% ДТП с летальным исходом происходит по вине водителей грузового транзитного транспорта. Об этом сообщает министр транспорта Ростовской области Алена Беликова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Беликова, нарушение режима труда и отдыха водителями грузовиков приводит к снижению концентрации внимания и авариям. «Договорились на совещании с Ространснадзором об усилении рейдов по выявлению подобных нарушений в период роста интенсивности движения»,— отметила министр в сообщении.

Также она обратила внимание на проблему со стихийными стоянками грузового транспорта на обочинах, в не предусмотренных местах. Для решения проблемы власти совместно с ГК «Автодор» намерены оборудовать места незаконной стоянки большегрузов камерами.

Мария Иванова