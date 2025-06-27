Ростовская область представлена четырьмя компаниями в ТОП-100 «Индекса дела»

Четыре предприятия Ростовской области попали в ТОП-100 всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела», еще шесть представителей региона отмечены в ТОП-350 и специальных номинациях. Церемония награждения ста финалистов прошла в рамках форума «Мой бизнес Forum 2025» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В главную сотню от Ростовской области вошли ООО «Давинчи групп» (медицинские и социальные услуги), ООО «Хороший дизайн» (информационные технологии и связь), ООО «Адамант логистика» (транспортировка и хранение) и ООО «ДЭИ» (обрабатывающее производство).

Среди других лауреатов — ООО «Интернет-тариф» и предприниматели Елена Карташева (образование), Виктория Богданова (IT-сфера), Ольга Рожкова (производство), Кристина Базиленко (производство) и Андрей Сухоносов (автосервис).

Всероссийский рейтинг «Индекс дела» стартовал в ноябре 2024 года как инструмент поддержки предпринимателей, показывающих устойчивый рост, инновационность и вклад в региональную экономику.

«Все лидеры в последние годы в своем развитии активно использовали различные формы поддержки, заложенные в национальном проекте — поручительства Гарантийного фонда, микрофинансирование от Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, займы фонда развития промышленности», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.

По его словам, регион продолжит создавать условия для поддержки МСП через налоговые льготы, инфраструктурные проекты, финансовые и нефинансовые инструменты.

Валентина Любашенко