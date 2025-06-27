Начато строительство нового лечебно-диагностического корпуса БСМП в Таганроге

В Таганроге начали реконструкцию больницы скорой медицинской помощи. На проведение первого этапа работ, — строительство десятиэтажного лечебно-диагностического корпуса на 524 койки, — из бюджетов разных уровней выделено 4,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В новом корпусе будут размещены отделения интенсивной терапии и реанимации, операционный блок, диагностические лаборатории. Согласно проекту, строительство здания займет пять лет, однако власти намерены завершить работы в 2028 году.

После завершения строительства лечебно-диагностического корпуса на территории БСМП планируется построить здания инфекционного отделения и станции скорой медицинской помощи на 26 выездных бригад. Сейчас идет проектирование второго и третьего этапов проекта, ожидается, что заключение госэкспертизы на них будет получено до конца августа.

Как отмечается в сообщении, проект реконструкции БСМП предусматривает массовую вырубку деревьев в ее дворе. Главе Таганрога Светлане Камбуловой поручено провести встречу с жителями и вместе с горожанами определить места для компенсационных посадок зеленых насаждений.

Мария Иванова