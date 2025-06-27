В Ростовской области достроят мусорный комплекс к 2026 году

Пятую очередь Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса в Ростовской области планируют запустить до конца 2026 года. Первые четыре очереди комплекса уже функционируют. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе действуют Волгодонский и Неклиновский мусороперерабатывающие комплексы. Аналогичные объекты планируют построить в Красносулинской и Миллеровской зонах деятельности регионального оператора. Экологические комплексы рассчитывают запустить в декабре 2028 года. В министерстве добавили, что по итогам рассмотрения возможно определение финансовой модели и стоимости инвестиций.

Компания «Индустрия» планирует начать строительство мусороперерабатывающего комплекса в Новочеркасске в мае 2025 года. Красносулинский и Новочеркасский комплексы мощностью 250 тысяч тонн и 300 тысяч тонн соответственно должны быть возведены и введены в эксплуатацию в 2026 году, приводится в сообщении цитата пресс-службы министерства ЖКХ.

Валентина Любашенко