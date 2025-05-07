Сочинец погасил 1,3 млн рублей алиментов ради сохранения водительских прав

Судебные приставы Адлерского районного отделения взыскали крупную задолженность по алиментам с местного жителя. Сочинец накопил долг в размере 1 млн 280 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполнительное производство было перенесено из Омска в Сочи, где его рассматривали судебные приставы Центрального административного округа. Для защиты прав ребенка были использованы различные меры принудительного воздействия.

В процессе взыскания приставы арестовали имущество должника, привлекли его к административной ответственности за неуплату алиментов и временно ограничили право на управление автомобилем.

«В результате сочинец полностью оплатил имеющуюся и текущую задолженность в размере 1 млн 300 тыс. руб.»,— сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

С начала 2025 года судебными приставами Сочи взыскано алиментов на общую сумму 119 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте двоих местных жителей осудили за неуплату алиментов. Обоих приговорили к 10 месяцам исправительных работ каждому с удержанием 10% зарплаты.

Мария Удовик