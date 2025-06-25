Газ и электричество на Ставрополье подорожают с июля на 11%

С 1 июля 2025 года в Ставропольском крае произойдет плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Индексация составит 11%, что превышает прошлогодний показатель в 9,7%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличение коснется всех видов коммунальных услуг. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%. Для жителей Ставрополья повышение составит от 10,4% до 15,8% в зависимости от муниципального образования.

Новые расценки на основные услуги выглядят следующим образом: стоимость кубометра газа для приготовления пищи и нагрева воды достигнет 8,69 руб., для отопления — 8,56 руб. Киловатт-час электроэнергии для владельцев газовых плит составит 6,99 рубля, для сельских жителей с электроплитами — 4,89 руб.

Тарифы на водоснабжение также изменятся: холодная вода будет стоить 51,95 рубля за кубометр, водоотведение — 28,60 руб за куб. м.

Власти объясняют рост цен необходимостью модернизации инфраструктуры, увеличением стоимости энергоносителей и высокой инфляцией. Максимально допустимое повышение регулируется федеральным правительством, при этом регионы могут корректировать показатели с учетом местной специфики.

Николай Аксенов