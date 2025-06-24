Главные новости за 24 июня. Ростов-на-Дону и область

Следственный комитет по Ростовской области проверяет обстоятельства гибели Станислава Горяинова — создателя общественной организации «Ростов без наркотиков», который скончался в ночь на 22 июня при невыясненных обстоятельствах.

Аграрии из Ростовской области начали получать страховые выплаты за ущерб, нанесенный заморозками. По состоянию на 10 июня сельхозпроизводителям выплачено 11 млн руб. возмещения. Всего в России в этом году весенние заморозки затронули 178 тыс. га, что в шесть раз меньше, чем в прошлом. На сегодня заявлений о возмещении подано на 200 млн руб.

Следователи в Новочеркасске завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти работника. По версии правоохранителей, в октябре 2024 года фигурант без оформления привлек к работам 37-летнего мужчину без подготовки и опыта. Во время выравнивания траншеи произошло обрушение грунта, в результате чего строитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ремонта кольцевой развязки на пересечении Малиновского и Таганрогской. Конкурс объявлен повторно, а максимальная цена контракта выросла с 18,4 до 32 млн руб.

Индивидуальный предприниматель из Ростова Виктор Лукашов приобрел на торгах право требования долга Вадима Ванеева, учредителя обанкротившейся утководческой компании «Донстар», за 462 тыс. руб. Данная сумма оказалась почти в три тыс. раз меньше стартовой цены в 1,3 млрд руб., в которую изначально оценивалась ответственность господина Ванеева по обязательствам предприятия.

В театре имени Чехова в Таганроге начаты реставрационные работы. Их стоимость составит 575 млн руб. Подрядчик приступил к подготовительным работам после получения разрешения от областного комитета по охране объектов культурного наследия. Реставрация завершится к 200-летию учреждения осенью 2027 года.