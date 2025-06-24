Ростовский предприниматель выкупил долговые обязательства создателя «Евродона»

Индивидуальный предприниматель из Ростова Виктор Лукашов приобрел на торгах право требования долга Вадима Ванеева, учредителя обанкротившейся утководческой компании «Донстар», за 462 тыс. руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Данная сумма оказалась почти в три тыс. раз меньше стартовой цены в 1,3 млрд руб., в которую изначально оценивалась ответственность господина Ванеева по обязательствам предприятия.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Виктор Лукашов специализируется на операциях с недвижимостью. Компания «Донстар», входившая в группу «Евродон», была признана банкротом в марте 2020 года, а сам Вадим Ванеев — в феврале 2021-го.

Валентина Любашенко