На ремонт Таганрогского кольца в Ростове выделили 32 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ремонта кольцевой развязки на пересечении Малиновского и Таганрогской. Конкурс объявлен повторно, а максимальная цена контракта выросла с 18,4 до 32 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Подрядчику предстоит заменить верхний и нижний слои дороги, люки и ливневые решетки, а также установить новые барьерные камни и уложить плитку на тротуарах.

Завершить ремонт планируется до 27 октября 2025 года.

Мария Хоперская