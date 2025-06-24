В Таганроге началась реставрация театра имени Чехова за 575 млн рублей
В театре имени Чехова в Таганроге начаты реставрационные работы. Их стоимость составит 575 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Подрядчик приступил к подготовительным работам после получения разрешения от областного комитета по охране объектов культурного наследия. Реставрация завершится к 200-летию учреждения осенью 2027 года.
Последняя реконструкция здания проводилась 18 лет назад. Сейчас износ объекта превышает 62 %. Проект предусматривает усиление фундамента, ремонт фасада и кровли, обновление внутренних систем, инженерных коммуникаций и замену сценического оборудования, уточняют в сообщении.
На время реставрации театральная труппа продолжит деятельность на других площадках.
«Практически два сезона театр на своей площадке работать не будет. С коллегами подготовили график гастролей труппы по стране — Крым, наши исторические субъекты, центральная Россия», — пояснил глава региона.