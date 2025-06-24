В Новочеркасске завершили расследование дела о гибели строителя

Следователи в Новочеркасске завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти работника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

Дело было возбуждено в отношении 38-летнего предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть сотрудника (ч.2 ст.216 УК РФ). По версии правоохранителей, в октябре 2024 года фигурант без оформления привлек к работам 37-летнего мужчину без подготовки и опыта. Во время выравнивания траншеи произошло обрушение грунта, в результате чего строитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в суд.

Константин Соловьев