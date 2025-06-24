Главные новости за 24 июня. Сочи

В июне финансовые приложения стали самыми популярными среди жителей Сочи. Пользователи продолжают активно загружать банковские программы и платежные инструменты.

Несколько смерчей образовалось над морем в Сочи во время залповых ливней, которые обрушились на курорт вечером в понедельник. Наблюдались смерчи над морем, которые существовали по несколько минут и разрушались практически на том же месте.

Власти Сочи временно запретили купание на всех пляжах курорта после мощного ливня с градом, который обрушился на Адлерский район 23 июня. За час выпало 55 мм осадков, что эквивалентно 5,5 ведрам воды на кв. м.

Сочи ожидает рекордный наплыв туристов в июле—августе 2025 года с загрузкой гостиниц до 95%. За период с мая по сентябрь курорт планирует принять свыше 4,9 млн гостей.

Гидрологическая обстановка в Геленджике, Туапсе и Сочи нормализовалась после подтоплений, вызванных сильными дождями. За минувшие сутки на реках черноморского побережья наблюдались резкие подъемы уровней воды из-за обильных осадков.

В Сочи завершили ремонт внутриквартальных проездов на шести улицах в Адлерском, Лазаревском и Центральном районах, потратив на работы 23,4 млн руб. из городского бюджета.

Организаторы форума недвижимости «Движение» рассматривают возможность переноса площадки мероприятия из Сочи в столицу. Причиной называют сложности с ценообразованием на южных курортах и ограниченные финансовые возможности самих организаторов в текущей модели проведения.