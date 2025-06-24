Пляжи Сочи временно недоступны из-за последствий мощного ливня
Власти Сочи временно запретили купание на всех пляжах курорта после мощного ливня с градом, который обрушился на Адлерский район 23 июня. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
Фото: Мария Удовик
Стихия нанесла серьезный ущерб курорту. За час выпало 55 мм осадков, что эквивалентно 5,5 ведрам воды на кв. м. Ветер достигал скорости 20 м/с. Река Херота поднялась до критических отметок, затопив участки автодорог.
Купание запретили из-за загрязнения береговой линии и сильного волнения моря. Вода у берега стала мутной, высота волн увеличилась.
На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение, однако метеорологи считают повторение ливней маловероятным. До конца недели в Сочи ожидается солнечная и теплая погода с температурой воздуха до +33 градусов. Температура морской воды составит около +20 градусов.
Администрация курорта призывает отдыхающих соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями о возобновлении купального сезона.
«Ъ-Сочи» писал, что из-за ухудшения погоды сочинский аэропорт не принял семь рейсов, из которых пять перенаправили в Минеральные Воды, а два — во Владикавказ. На фоне гроз и ливней вечером 23 июня и ночью 24 июня также сообщается о временном подтоплении дороги между Адлером и центром города.