Пляжи Сочи временно недоступны из-за последствий мощного ливня

Власти Сочи временно запретили купание на всех пляжах курорта после мощного ливня с градом, который обрушился на Адлерский район 23 июня. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Стихия нанесла серьезный ущерб курорту. За час выпало 55 мм осадков, что эквивалентно 5,5 ведрам воды на кв. м. Ветер достигал скорости 20 м/с. Река Херота поднялась до критических отметок, затопив участки автодорог.

Купание запретили из-за загрязнения береговой линии и сильного волнения моря. Вода у берега стала мутной, высота волн увеличилась.

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение, однако метеорологи считают повторение ливней маловероятным. До конца недели в Сочи ожидается солнечная и теплая погода с температурой воздуха до +33 градусов. Температура морской воды составит около +20 градусов.

Администрация курорта призывает отдыхающих соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями о возобновлении купального сезона.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за ухудшения погоды сочинский аэропорт не принял семь рейсов, из которых пять перенаправили в Минеральные Воды, а два — во Владикавказ. На фоне гроз и ливней вечером 23 июня и ночью 24 июня также сообщается о временном подтоплении дороги между Адлером и центром города.

Мария Удовик