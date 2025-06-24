Форум «Движение» может переехать из Сочи в Москву

Организаторы форума недвижимости «Движение» рассматривают возможность переноса площадки мероприятия из Сочи в столицу. Причиной называют сложности с ценообразованием на южных курортах и ограниченные финансовые возможности самих организаторов в текущей модели проведения, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на основателя форума Илью Пискулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За годы проведения мероприятия в горном кластере Сочи сформировался устойчивый спрос, однако ценовая политика со стороны подрядчиков и участников инфраструктуры создает дисбаланс в экономике проекта. По словам господина Пискулина, ощущается, что все структуры вокруг форума извлекают выгоду, в то время как сами организаторы лишены этой возможности. В связи с этим в качестве альтернативной локации проведения рассматривается Москва.

Также планируется пересмотр формата форума. Если ранее участие было ограничено только представителями девелоперских компаний, то в 2026 году мероприятие откроется для игроков смежных сегментов рынка. В новой концепции предусмотрено создание кластеров для деловой, гостиничной и апартаментной недвижимости, а также логистических проектов.

Форум «Движение» проводится в Сочи с 2020 года. За пять лет его участниками стали более 13 тыс. человек и 865 спикеров из 170 городов. За это время организаторы отклонили около 5 тыс. заявок, отдав приоритет профильным участникам.

Мария Удовик