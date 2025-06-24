Несколько смерчей образовалось над морем в Сочи во время залповых ливней, которые обрушились на курорт вечером в понедельник. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Стихия с грозой и градом привела к подтоплению участков дорог, река Херота поднялась до критических отметок. Специалисты с утра вторника продолжают уборку улиц после непогоды.

«Наблюдались смерчи над морем, которые существовали по несколько минут и разрушались практически на том же месте»,— говорится в сообщении гидрометцентра.

По информации городских властей, вся инфраструктура Сочи функционирует в обычном режиме. На курорте действует штормовое предупреждение, купание на пляжах временно ограничено. Ливень привел к затоплению участков федеральной трассы, однако аварийные бригады оперативно осушили проезжую часть и восстановили движение.

От жителей поступило около 20 обращений с улиц Мостовой, Чкалова, из Молдовки и Нижней Шиловки, где вода затопила дворы. Власти организуют мониторинг и выясняют потребности горожан в помощи.

До конца дня планируют завершить основные работы по наведению порядка и убрать штормовой мусор на побережье. Общественный транспорт работает по расписанию, график аэропорта и железной дороги восстановлен.

Пляжи закрыты для купания из-за волнения до трех баллов. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды, но режим повышенной готовности сохраняется.

Несмотря на действующее штормовое предупреждение, синоптики считают повторение ливней маловероятным. До конца недели в Сочи ожидается солнечная погода с температурой воздуха до 33 градусов и воды около 20 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за непогоды аэропорт не смог принять семь рейсов: пять перенаправили в Минеральные Воды, два — во Владикавказ. Также временно подтопило дорогу между Адлером и центром города.

Мария Удовик