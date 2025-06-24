В Сочи уровень воды в реках спал после подтоплений

Гидрологическая обстановка в Геленджике, Туапсе и Сочи нормализовалась после подтоплений, вызванных сильными дождями. Об этом сообщил Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

За минувшие сутки на реках черноморского побережья наблюдались резкие подъемы уровней воды из-за обильных осадков. В некоторых местах показатели достигали неблагоприятных отметок и превышали их. Интенсивные дожди привели к затоплению низменных участков местности из-за скопления ливневых вод.

«Текущая ситуация: гидрологическая обстановка нормализовалась, угрозы нет»,— отметили в центре.

Уровень воды достиг неблагоприятных отметок в реке Мезыбь в Геленджике и реке Дефань в Туапсинском районе. До опасных показателей поднялась вода в реке Херота в Сочи и реке Догуаб в Геленджике.

Синоптики объявляли штормовое предупреждение по сильным дождям на 23 и 24 июня. Накануне в различных районах Краснодарского края прошли залповые ливни, в Краснодаре выпал град.

Согласно данным городских властей, инфраструктура Сочи работает в привычном режиме. На курорте введено штормовое предупреждение, что временно ограничивает купание на пляжах. Ливень вызвал затопление участков федеральной трассы, но аварийные службы быстро осушили проезжую часть и восстановили движение.

От местных жителей поступило около 20 обращений с улиц Мостовой, Чкалова, Молдовки и Нижней Шиловки, где вода затопила дворы. Власти проводят мониторинг ситуации и выясняют, в чем нуждаются горожане.

К концу дня планируется завершить основные работы по уборке и устранению штормового мусора на побережье. Общественный транспорт функционирует по расписанию, график работы аэропорта и железной дороги восстановлен.

Несмотря на действующее штормовое предупреждение, синоптики считают маловероятным повторение ливней. До конца недели в Сочи прогнозируется солнечная погода с температурой воздуха до +33 градусов и температурой воды около +20 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за плохих погодных условий аэропорт не смог принять семь рейсов: пять из них перенаправили в Минеральные Воды, два — во Владикавказ. Также временно подтопило дорогу между Адлером и центром города.

Мария Удовик