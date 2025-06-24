Сочи планирует принять самый большой поток отдыхающих в июле—августе

Сочи ожидает рекордный наплыв туристов в июле—августе 2025 года с загрузкой гостиниц до 95%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

За период с мая по сентябрь курорт планирует принять свыше 4,9 млн гостей. Летний номерной фонд уже забронирован на 75%. С начала года в Сочи побывали свыше 2,8 млн туристов, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

Сейчас в городе одновременно размещаются около 150 тыс. отдыхающих. Все основные пляжные зоны начали работу с туристами.

Вдоль побережья расположено 180 муниципальных и ведомственных пляжей общей протяженностью около 41 км. В 2025 году 57 пляжей получили наивысший стандарт национальной классификации — «Синий флаг», что на 15 больше по сравнению с предыдущим сезоном.

В каждом районе проведено обследование морского дна и благоустройство береговой линии, получены заключения ГИМС о соответствии безопасным условиям для купания.

Качество питьевой воды находится под постоянным мониторингом. Ее безопасность подтверждают лаборатории Роспотребнадзора и Водоканала.

Особое внимание уделяется детским лагерям дневного и круглосуточного пребывания. На территории курорта летом работают более 5,5 тыс. торговых объектов и 2 тыс. предприятий общественного питания.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта временно запретили купание на всех пляжах курорта после мощного ливня с градом, который обрушился на Адлерский район 23 июня. Вода у берега стала мутной, высота волн увеличилась.

Мария Удовик