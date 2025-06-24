Банковские приложения стали самыми востребованными среди сочинцев

В июне финансовые приложения стали самыми популярными среди жителей Сочи, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе RuStore. Пользователи продолжают активно загружать банковские программы и платежные инструменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первое место занял «СберБанк Онлайн» с долей 5,3%, что немного ниже майского показателя в 5,6%. На втором месте расположился «Т-Банк», увеличивший свою долю с 3,5 до 3,6%. В топе также представлены «ВТБ Онлайн» (2,3%) и «Альфа-Банк» (2,2%) — оба сервиса продемонстрировали незначительное сокращение по сравнению с предыдущим месяцем.

Стабильные результаты показал Mir Pay с долей 1,8%. При этом приложение «Авито услуги, авто, работа» существенно потеряло позиции: в июне его доля составила 1,0% против 3,2% в мае.

«Российские сервисы продолжают уверенно удерживать позиции у сочинцев — от финансовых приложений до платформ для общения и видео. Стабильные показатели по ключевым категориям говорят о том, что у пользователей уже сформировались привычки — они выбирают проверенные и удобные сервисы, которые используют каждый день»,— прокомментировала главный редактор RuStore Варвара Юмина.

По итогам мая 2025 года наибольшую долю установок среди пользователей RuStore в Сочи заняли приложения из категории «Развлечения» — на них пришлось 35,6% загрузок. На втором месте — приложения для онлайн-покупок. Их доля составила 23,6%, при этом среди наиболее популярных оказались крупные маркетплейсы: Wildberries, Ozon и Fix Price. Замыкает тройку лидеров категория «Объявления и услуги» с показателем 22%. Наибольшее число установок пришлось на «Авито», с заметным отрывом от других представителей сегмента, таких как «Почта России» и «Юла».

Государственные сервисы составили 11,1% от общего объема скачиваний. Среди них лидируют «Госуслуги», «Госключ» и «Мой налог».

Меньше всего установок пришлось на приложения из категории «Здоровье» — 7,7%. Пользователи чаще всего выбирали сервисы для заказа и доставки медикаментов, в том числе «Аптеку Апрель», Apteka.RU и «Согаз здоровье».

Мария Удовик