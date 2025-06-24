Мэр Сочи: на ремонт курортных проездов направили 23,4 млн рублей

В Сочи завершили ремонт внутриквартальных проездов на шести улицах в Адлерском, Лазаревском и Центральном районах, потратив на работы 23,4 млн руб. из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Адлерском районе специалисты обновили дороги на улицах Калинина и Петропавловская. В Лазаревском районе выполнена замена покрытия на улицах Калараша и Павлова. В Центральном районе дорожники отремонтировали проезды на улицах Нагорной и Вишневой.

На улице Вишневой был уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой дорожного покрытия. Ремонт коснулся участка площадью более 900 «квадратов».

Глава курорта Андрей Прошунин отметил, что в этом году продолжается работа по ремонту внутриквартальных проездов в жилых микрорайонах, что важно как для автомобилистов, так и для пешеходов и людей с ограниченными возможностями. В результате завершенных работ было приведено в порядок более 6 тыс. кв. м покрытия.

На эти цели из городского бюджета выделено 23,4 млн руб.

Работы на седьмом объекте — улице Измайловской в селе Краевско-Армянское — находятся в процессе. Подрядчики начали подготовительные работы, которые включают ремонт 3 тыс. кв. м дорожного полотна на сумму около 8 млн руб. Завершение работ планируется к середине июля.

Также предусмотрено финансирование ямочного ремонта 44 участков муниципальных дорог.

В 2025 году в Сочи запланирован капитальный ремонт 13 объектов коммунальной инфраструктуры и строительство более 21 км водопроводных и канализационных сетей. Эти действия направлены на повышение качества коммунальных услуг для свыше 200 тыс. жителей города. Работы будут выполняться в рамках муниципальной программы по развитию ЖКХ и благоустройства. Финансирование проектов будет осуществляться за счет краевого бюджета и бюджета Сочи, а реализация намечена на второй-четвертый кварталы 2025 года.

Мария Удовик