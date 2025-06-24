Главные новости за 24 июня. Новороссийск

Василий Швец сложил полномочия мэра Анапы по собственному желанию в связи с переходом на новую должность. Об этом стало известно на заседании горсовета.

Исполняющим обязанности мэра Анапы стала Светлана Балаева.

Проект нового комплекса очистных сооружений в Геленджике готов на 90%, сейчас идет комплексная работа над технической и проектной документацией, проект находится в высокой степени готовности.

Прокуратура требует вернуть государству бывший детский лагерь «Восход» в Анапе.

С начала 2025 года Геленджик принял более 955 тыс. туристов, это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Генпрокуратуру привлекут к спору об ущербе от ЧП с танкерами «Волгонефть».

Новороссийский «Черноморец» покинули полузащитники Егор Иванов и Иван Енин, а также защитник Анри Чичинадзе.