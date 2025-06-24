Прокуратура требует вернуть государству бывший детский лагерь «Восход» в Анапе

Арбитражный суд Кубани принял иск краевой прокуратуры об истребовании объектов недвижимости, расположенных на территории бывшего детского лагеря «Восход» в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ответчиками по иску прокуратуры выступают индивидуальный предприниматель Юлия Левина и ООО «Омега», с компании также просят взыскать 85,5 млн руб. компенсации.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», OOO «Oмега» зарегистрировано в Анапе в 2007 году. Генеральный директор — Дионис Димоев, бенефициар — Марфа Димоева. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 35,4 млн руб.

Спорные объекты капитального строительства расположены на муниципальных земельных участках, предоставленных в пользование на условиях аренды ООО «Омега» и Юлии Левиной. Сейчас на участках размещены отель и несколько домиков для отдыха, строятся несколько новых корпусов. Ответчики стали правообладателями спорного имущества в результате ряда сделок во второй половине 2010-х годов.

Прокурор запросил запрет на регистрацию права собственности и внесение изменений в ЕРГН в отношении спорных объектов недвижимости. Суд удовлетворил заявление. Иск приняли к производству, предварительное судебное заседание назначено на 15 июля.

Подробнее — в материале «Прокурор попросился в лагерь».