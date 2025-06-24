Генпрокуратуру привлекут к спору об ущербе от ЧП с танкерами «Волгонефть»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Росприроднадзора о привлечении Генпрокуратуры РФ в качестве третьего лица к гражданскому спору о возмещении ущерба с владельцем и собственником «Волгонефти-212», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

24 июня состоялось предварительное заседание по делу против владельца «Волгонефти-212» — компании «Каматрансойл», а также торгово-чартерного фрахтователя «Кама шиппинг». Суд удовлетворил ходатайство и назначил основное слушание на 23 июля. В свою очередь ответчику было отказано в удовлетворении запроса о переносе заседания на более поздний срок.

Сумма исковых требований составляет 49 млрд руб. Согласно данным Росприроднадзора, на момент аварии на борту «Волгонефти-212» находилось более 4 тыс. т нефтепродуктов. Часть из них попала в акваторию, а другая часть затонула вместе с обломками судна.

В качестве третьего лица в деле также участвует межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Южному федеральному округу.

Ранее Росприроднадзор предложил сторонам добровольно возместить причиненный экологический ущерб, общая сумма претензий по обоим танкерам превышает 84,9 млрд рублей. После истечения месячного срока, установленного законом для добровольной компенсации, ведомство направило в суд два иска против судовладельцев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что очистку пляжей Анапы от мазута планируют завершить к середине июля.