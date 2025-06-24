Новый комплекс очистных сооружений в Геленджике готов на 90%

Проект нового комплекса очистных сооружений в Геленджике готов на 90%, сейчас идет комплексная работа над технической и проектной документацией, проект находится в высокой степени готовности, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Максимальная производительность комплекса составит 50 тыс. кубометров в сутки, завершено более 90% работ: построен глубоководный выпуск (протяженностью 1,7 тыс. м), сбросной коллектор (протяженностью 1,9 тыс. м), поставлено и смонтировано 90% оборудования.

Сейчас специалисты проводят индивидуальные испытания, реализация проекта обеспечит полную очистку сточных вод и снизит нагрузку на существующие очистные сооружения курорта.