Из «Черноморца» ушли еще три ключевых футболиста

Новороссийский «Черноморец» покинули полузащитники Егор Иванов и Иван Енин, а также защитник Анри Чичинадзе, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Футболисты провели более 1,8 тыс. минут игрового времени в прошлом сезоне ФНЛ и являлись одними из ключевых игроков в составе.

Хавбек Егор Иванов в прошлом сезоне ФНЛ отличился четырьмя голами, Анри Чичинадзе и Иван Енин также записали на свой счет по одному голу.

«Мы благодарим игроков за время, проведенное в команде, силы, отданные ради побед и незабываемые эмоции, которые останутся с нами навсегда,- подчеркнули в пресс-службе клуба.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Черноморец» возглавит экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин.

По итогам сезона в Первой лиге «Черноморец» занял третью строчку в таблице и попал в стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу. Однако клуб не получил лицензию «РФС 1» из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям Премьер-лиги и не смог побороться за путевку в РПЛ.