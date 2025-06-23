Главные новости за 23 июня. Сочи

Власти Сочи опровергли наличие мазута на пляже Мацесты. Информация о черных пятнах появилась 19 июня.

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа опроверг высказывания сотрудницы ведомства о нежелательности российских туристов с небольшим бюджетом, назвав ее слова вырванными из контекста. По ее словам, стране «не интересны туристы за 300 руб.», которые экономят и не приобретают местную продукцию и сувениры.

В Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, вечером 23 июня и ночью 24 июня прогнозируются грозы с порывами ветра до 15 м/с, а в горной зоне — сильные дожди.

Во вторник, 8 июля, в центре Сочи будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с проведением крестного хода, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. С 23:00 7 июля до 9:40 8 июля перекроют участок улицы Войкова от пересечения с улицей Кооперативной до пересечения с улицей Москвина.

В аэропорту Сочи сотрудники таможенного поста изъяли у 34-летней гражданки России ювелирные изделия известных брендов на сумму 32 млн руб. Нарушительница прибыла рейсом из Дубая и прошла через «зеленый коридор», заявив, что не ввозит товары, подлежащие декларированию.

Пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией расширят до 10 полос движения в рамках масштабной реконструкции. За январь—май 2025 года через КПП проехало около 875 тыс. легковых машин.

С начала 2025 года в медицинские организации Сочи поступило 377 обращений по поводу укусов клещей, что на 17,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Адлерском районе — 177, или 47% от общего числа.