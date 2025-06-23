В Сочи прогнозируют шторм до 3 баллов

В Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, вечером 23 июня и ночью 24 июня прогнозируются грозы с порывами ветра до 15 м/с, а в горной зоне — сильные дожди, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

До конца суток 23 июня, а также ночью и утром 24 июня на прибрежном участке от Магри до Веселого существует вероятность образования морских смерчей. В течение 24 июня ожидается волнение моря до 3 баллов с высотой волн 0,8-1,2 м.

По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина городские службы переведены в режим усиленной работы. Ситуацию держит на контроле оперативный штаб города.

Жителям и отдыхающим рекомендуется избегать пребывания у водоемов, не парковать транспортные средства под деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами. Также гражданам советуют принять все необходимые меры безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

На курорте в начале прошлой недели прошли несколько атмосферных фронтов. 15 июня в Лазаревском районе наблюдались сильные дожди: метеостанция в селе Кичмай зафиксировала 88 мм осадков, с интенсивностью до 40 мм в час. Дожди продолжились ночью 16 июня, объем осадков составил от 31 до 107 мм, при этом максимальные значения снова были в Кичмае. В Адлерском районе зафиксирован град диаметром до 5 мм и порывы ветра до 16 м/с.

На реках и ручьях были отмечены значительные подъемы уровня воды от 0,4 до 1,6 м, однако критических значений не достигнуто. Утром 16 июня в районе реки Ира из-за сильного дождя произошло подтопление, затопившее автомобильный и пешеходный мост на трассе А-147.

Мария Удовик