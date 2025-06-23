Власти Сочи опровергли наличие мазута на пляже Мацесты

Администрация Сочи не зафиксировала следов нефтепродуктов на побережье в районе Мацесты. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Информация о якобы появлении мазута на пляже Мацесты, озвученная в социальных сетях 19 июня, не подтвердилась. Отдыхающая сообщила о загрязнении сапборда и ног. Следов загрязнения побережья нефтепродуктами в пределах пляжа Мацеста не выявлено.

В администрации уточнили, что перед открытием курортного сезона на сочинских пляжах проводится обязательное водолазное обследование дна акватории и ее очистка от опасных предметов. Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю еженедельно исследует пробы воды и анализирует состав почв на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. По состоянию на текущий момент сообщений о загрязнении акватории и пляжа Мацеста от уполномоченных органов не поступало.

Ранее генеральный директор аналитической компании SR Data Игорь Кожелин сообщил, что после экологического инцидента в Анапе специалисты организации вели мониторинг морской акватории по спутниковым данным. По его словам, несмотря на активную динамику нефтяных пятен в зимний период, к побережью Сочи и федеральной территории Сириус они не приблизились. «Космические снимки за март и апрель подтверждают, что акватория остается чистой. Сейчас купание безопасно»,— заявил господин Кожелин.

Как ранее уточнял начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Сочи Максим Кузнецов, с начала года было проведено более 1,5 тыс. лабораторных исследований проб морской воды, и все они соответствуют установленным нормативам. До конца сезона планируется выполнить свыше 6 тыс. таких анализов.

На сочинских пляжах также осуществляется регулярная дезинфекция оборудования, работает система видеонаблюдения и круглосуточное патрулирование. Безопасность на воде обеспечивают 750 сертифицированных матросов-спасателей и сотрудники ГИМС.

«Ъ-Сочи» писал, что море у побережья курорта начнет прогреваться до комфортной температуры во второй половине июня. В 20-х числах июня — к концу месяца температура воды достигнет +23...25 градусов.

Мария Удовик