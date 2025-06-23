Пункт пропуска Адлер расширят до 10 полос к 2027 году

Пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией расширят до 10 полос движения в рамках масштабной реконструкции. Об этом сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

КПП в Адлере входит в число наиболее загруженных в России по объему пассажирского потока. Официальная пропускная способность объекта составляет 28 тыс. человек и 1,5 тыс. автомобилей в сутки. Однако в пиковый сезон границу пересекает 70 тыс. человек и 12 тыс. транспортных средств ежедневно. За январь—май 2025 года через КПП проехало около 875 тыс. легковых машин.

Реконструкция предусматривает развитие транспортной инфраструктуры на подъезде к пункту пропуска. Планируется обустройство подъездных путей и расширение въездной группы. Количество полос увеличится до 10: семь на выезд из России и три на въезд в страну.

Работы выполнит Росгранстрой. Завершение проекта запланировано на 2027 год. После реконструкции пропускная способность возрастет до 14 тыс. транспортных средств и 80,5 тыс. человек в сутки. Общее количество полос достигнет 28.

Мария Удовик