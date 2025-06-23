Число обращений по поводу укусов клещей в Сочи сократилось на 17% за год

С начала 2025 года в медицинские организации Сочи поступило 377 обращений по поводу укусов клещей, что на 17,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Адлерском районе — 177, или 47% от общего числа. В Лазаревском районе зафиксировано 115 обращений (30,5%), в Центральном — 53 (14%), в Хостинском — 32 (8,5%).

За первые 24 недели года на территории города выявлено четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом — это на 55,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Случаев других инфекций, передающихся через укусы клещей, в том числе клещевого энцефалита, конго-крымской геморрагической лихорадки и риккетсиозов, не зафиксировано. Все случаи боррелиоза протекали в легкой или средней форме, тяжелых осложнений не зарегистрировано.

Снижение обращаемости специалисты связывают с погодными условиями: весна 2025 года в регионе была затяжной и сопровождалась резкими температурными колебаниями, что привело к сокращению численности клещей по сравнению с многолетними показателями.

Профилактика проводится на постоянной основе. С апреля по октябрь специализированные организации ежемесячно проводят акарицидные обработки в местах массового отдыха и на прилегающих территориях. Перед началом работ проводится энтомологическое обследование, по итогам которого осуществляется контроль качества. В рамках профилактики также предусмотрены расчистка и благоустройство территорий.

В целом по Краснодарскому краю в текущем году проведено свыше 1,9 тыс. исследований на наличие клещей, из них 360 — в Сочи, что составляет 18,6% от общего объема. По оценке Роспотребнадзора, общее потепление последних лет не оказало значительного влияния на сроки массовой активности клещей и уровень вирусофорности в регионе.

Мария Удовик