В Сочи ограничат движение из-за крестного хода

Во вторник, 8 июля, в центре Сочи будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с проведением крестного хода, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Традиционное шествие пройдет от Собора Архангела Михаила по улицам Москвина и Войкова до памятника святым Петру и Февронии, установленного на площади у ЗАГСа Центрального района.

Город-курорт ежегодно принимает участие во всероссийских мероприятиях, посвященных этому празднику. В крестном ходе смогут принять участие как местные жители, так и туристы, находящиеся в этот день на курорте. В связи с проведением мероприятия будет введен ряд ограничений на движение транспорта.

С 23:00 7 июля до 9:40 8 июля перекроют участок улицы Войкова от пересечения с улицей Кооперативной до пересечения с улицей Москвина. С 9:40 до 10:30 в день мероприятия движение автотранспорта будет недоступно на улице Несербской от переулка Электрического до улицы Войкова, на улице Кооперативной от того же переулка до улицы Войкова, на самой улице Войкова, а также на въезде на Приморскую набережную и в районе дома №12 по улице Москвина.

Кроме того, будут внесены изменения в работу общественного транспорта. Автобусный маршрут №15 временно исключит остановку «Морвокзал», а его конечная остановка будет перенесена на «Платановую аллею». Власти города призывают всех участников дорожного движения учитывать изменения при планировании поездок, а автомобилистов — заранее выбирать альтернативные маршруты или по возможности пользоваться общественным транспортом.

Мария Удовик