Ростовская область находится на 12 месте по социально-экономическому развитию

По итогам 2024 года Ростовская область заняла 12 место в рейтинге социально-экономического развития регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что интегральный рейтинг региона — 69,38 балла. В 2023 году область располагалась на 13 строчке.

Первое место занимает Москва с показателем 94,99 балла, второе место у Санкт-Петербурга — 90,93 балла, третье — Татарстан, 86,84 балла. Последнее место заняла Республика Тыва с 15,53 балла.

Рейтинговый балл в исследовании «РИА Новости» — это среднее арифметическое количество баллов, которые получали регионы в прошлом году. Аналитики опирались на следующие критерии: качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.

Мария Хоперская