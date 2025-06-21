Путин: Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях

Россия придерживается позиции о нераспространении ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин. Однако он считает, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях. Москва готова оказать Тегерану помощь и поддержку в развитии мирного атома.

По словам господина Путина, Иран неоднократно говорил об отсутствии планов создания ядерного оружия. «Никаких признаков создания ядерного оружия (властями Ирана.— "Ъ") и доказательств этого у МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) тоже нет»,— сказал президент в интервью телеканалу Sky News Arabia (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Россия против распространения оружия массового уничтожения «за счет какой бы то ни было страны в мире, включая Иран».

С 13 июня Израиль продолжает операцию «Нация как лев», целью которой названо уничтожение ядерной программы Ирана. МАГАТЭ говорило, что не нашло доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия. 17 июня агентство сообщило, что в иранском ядерном комплексе Натанзе были прямые попадания по подземным залам обогащения урана. МИД России считает, что атака Израиля на Иран может привести к ядерной катастрофе.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Европа достает Иран из пасти льва».