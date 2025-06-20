Главные новости за 20 июня. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область по итогам ПМЭФ-2025 заключила 20 соглашений на сумму около 210 млрд руб. Соглашения касаются проектов модернизации инфраструктуры городов (в частности – Волгодонска), развития промышленности и запуска новых производств по сельхозпереработке.

На Дону в первые четыре месяца 2025 года средневзвешенная стоимость упаковки средства для лечения сахарного диабета составила 1,2 тыс. руб., что на 73,8% выше показателя аналогичного периода 2024 года.

В Ростове-на-Дону задержали 22-летнего жителя станицы Егорлыкской. Его подозревают в хищении 2,3 млн руб. у 103-летнего пенсионера. Злоумышленники пенсионера в том, что ему нужно задекларировать свои сбережения для их «проверки на легальность».

В Ростове-на-Дону начался суд над Русланом Шингиреем. Его обвиняют в похищении человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), изнасиловании (п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ) и убийстве (п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону направил в арбитражный суд иск к футбольному клубу «Ростов» с требованием взыскать 475,8 млн руб.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Виктору Гончарову. Под стражей чиновник останется еще на два месяца, то есть по 20 августа включительно.

Порядка 6,7 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных сетей зарегистрировали в Ростовской области в 2025 году.