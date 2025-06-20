В Ростове задержали подозреваемого в хищении 2,3 млн рублей у 103-летнего пенсионера

В Ростове-на-Дону задержали 22-летнего жителя станицы Егорлыкской. Его подозревают в хищении 2,3 млн руб. у 103-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, 10 июня пожилому ростовчанину позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и контрольно-финансового ведомства. Они убедили пенсионера в том, что ему нужно задекларировать свои сбережения для их «проверки на легальность». В тот же день к потерпевшему пришел «ответственный сотрудник», которому ростовчанин передал денежные средства.

Оперативники изучили записи с камеры домофона в подъезде потерпевшего, установили личность мошенника и отследили его маршрут. Злоумышленника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.

Кроме того, полицейским удалось установить причастность подозреваемого еще к трем аналогичным преступлениям на территории Ростовской области. 13 мая он забрал 4,75 млн руб. у жителя Советского района Ростова-на-Дону, 28 мая – 735 тыс. руб. у жителя Пролетарского района Ростова-на-Дону, 31 мая – 1,1 млн руб. у супружеской пары пенсионеров из Батайска.

Мария Хоперская