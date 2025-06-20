На Дону зарегистрировали около 6,7 тысячи киберпреступлений в 2025 году

Порядка 6,7 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных сетей зарегистрировано в Ростовской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что злоумышленники активно используют вредоносные программные обеспечения, фишинговые сайты, электронные платформы и кол-центры, а также внедряют новые инструменты преступлений.

В ведомстве сообщили, что правоохранителями запланированы «конкретные мероприятия» борьбы с киберпреступностью и их реализация «уже начата».

Константин Соловьев