В Ростовской области стоимость лекарств от диабета выросла на 73,8% в 2025 году

На Дону в первые четыре месяца 2025 года средневзвешенная стоимость упаковки средства для лечения сахарного диабета составила 1,2 тыс. руб., что на 73,8% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так по данным аналитиков, общий объем продаж сахароснижающих средств в регионе составил 538,3 млн руб, что на 96% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом количество проданных упаковок диабетических лекарств выросло на 13% (446,6 тыс. упаковок).

Самым популярным препаратом у жителей Дона оказался «Семавик» — на него приходится 26% от общего числа продаж. В пятерку самых востребованных средств вошли также «Форсига» (18%), «Квинсента» (10%), «Галвус» (6%) и «Глюкофаж» (5%).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области в 2023 году впервые диагностировали сахарный диабет у 25, 4 тыс. человек, в 2024 году — у 23, 8 тыс. При этом более 84 тыс. человек страдают ожирением, что составляет около 2% от населения региона.

Наталья Белоштейн