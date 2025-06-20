В Ростове начался суд над «ольгинским эвакуаторщиком»

В Ростове-на-Дону начался суд над Русланом Шингиреем. Его обвиняют в похищении человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), изнасиловании (п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ) и убийстве (п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

По данным следствия, в мае 2024 года, обвиняемый находился за рулем эвакуатора в станице Ольгинской Аксайского района. Он увидел ранее незнакомую 8-летнюю девочку, которая возвращалась домой из магазина. Шингирей заговорил с ребенком и под предлогом подвести домой силой посадил ее в машину. Он вывез ее в безлюдное место, затем совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности и, с целью скрыть содеянное, задушил жертву.

Во время допроса свою вину фигурант признал.

Мария Хоперская