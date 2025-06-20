Департамент имущества взыскивает с ФК «Ростов» 476 млн рублей

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону направил в арбитражный суд иск к футбольному клубу «Ростов» с требованием взыскать 475,8 млн руб. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

По информации источника, футбольная и деловая общественность ожидает ближайшее заседание совета директоров клуба, запланированное на конец июня, однако точная дата пока не определена. На собрании планируются кадровые изменения и обновление состава совета директоров.

Бывший претендент на покупку команды Арташес Арутюнянц, владеющий 49% акциями ФК «Ростов», не намерен уходить из футбола. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь приостановил приватизацию клуба в пользу господина Арутюнянца.

Удовлетворение иска может поставить под вопрос финансовую устойчивость организации, которая завершила 2024 год с чистым убытком 218 млн руб. За последние пять лет команда получала прибыль лишь дважды.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что ФК «Ростов» выплатит по суду 5 млн руб. долга за аренду земельного участка.

Валентина Любашенко