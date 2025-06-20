Экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова оставят под стражей до 20 августа

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Виктору Гончарову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Таким образом, под стражей чиновник останется еще на два месяца, то есть по 20 августа включительно. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в отношении экс-советника донского губернатора и председателя Совета директоров Региональной корпорации развития Виктора Гончарова с февраля текущего года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он причастен к незаконной выдаче субсидий предприятиям агропромышленного сюжета.

Константин Соловьев