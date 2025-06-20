Главные новости за 20 июня. Сочи

Депутаты городского собрания Сочи на очередной сессии назначили дату муниципальных выборов. Голосование по формированию нового состава представительного органа состоится 14 сентября 2025 года.

Дорожники завершили ремонт федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна на четырехкилометровом участке в границах поселка перед началом высокого курортного сезона. Работы проводились на отрезке с 39-го по 43-й км автодороги.

Синоптики предупредили о комплексе неблагоприятных погодных явлений в Сочи в субботу, 21 июня,— ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и возможные сели в горах. На морском участке Магри — Веселое существует опасность формирования смерчей над водой.

Российский аукционный дом снизил минимальную стоимость земельного участка площадью 8 тыс. кв. м в микрорайоне Молдовка до 190 млн руб. Торги по продаже земли напротив международного аэропорта Сочи пройдут 31 июля.

В Сочи началось строительство магистрального коллектора в микрорайоне Соболевка. Объект включен в перечень первоочередных мероприятий, одобренных правительством России.

На федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи до границы с Республикой Абхазия произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 191-м км трассы.