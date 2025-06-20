Ремонт на трассе Адлер — Красная Поляна завершили к курортному сезону

Дорожники завершили ремонт федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна на четырехкилометровом участке в границах поселка перед началом высокого курортного сезона. Об этом сообщает в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Работы проводились на отрезке с 39-го по 43-й км автодороги. Помимо восстановления дорожного полотна подрядчики заменили перильные ограждения, переложили тротуарную плитку и установили водоотводные лотки.

Также специалисты отремонтировали водопропускные трубы, нанесли дорожную разметку и установили необходимые знаки. Все запланированные работы выполнены в полном объеме.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта работают над планом ремонта дорог с целью завершения всех работ до начала летнего туристического сезона. В этом году на муниципальные дороги выделено свыше 170 млн руб., которые пойдут на ямочный ремонт 44 объектов и капитальный ремонт улицы Инжирной.

Мария Удовик