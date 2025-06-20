Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Сочи

Синоптики предупредили о комплексе неблагоприятных погодных явлений в Сочи в субботу, 21 июня,— ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и возможные сели в горах. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно метеопрогнозу, с середины ночи до конца дня 21 июня на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируются сильные осадки и ливни в сочетании с грозой. На реках и малых водотоках возможны резкие подъемы уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горной зоне увеличивается вероятность схода селевых потоков малого объема.

На морском участке Магри — Веселое существует опасность формирования смерчей над водой.

По поручению главы города Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у водоемов, не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. В экстренных случаях следует обращаться по телефону 112.

В начале недели на курорте прошла серия атмосферных фронтов. Утром и днем 15 июня в Лазаревском районе зафиксированы сильные ливни: автоматическая метеостанция в селе Кичмай зарегистрировала 88 мм осадков с интенсивностью до 40 мм в час. Ночью 16 июня дожди продолжились, объем осадков варьировался от 31 до 107 мм, с максимальными показателями снова в Кичмае. В Адлерском районе отмечен град диаметром до 5 мм и порывы ветра до 16 м/с.

На реках и ручьях наблюдаются резкие подъемы уровня воды от 0,4 до 1,6 м, однако критических отметок не достигнуто. Утром 16 июня в районе реки Ира из-за ливня произошло подтопление, затопившее автомобильный и пешеходный мост на трассе А-147. Специалисты направлены для обследования ситуации.

Мария Удовик