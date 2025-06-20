В Сочи началось строительство коллектора за 480 млн рублей

В Сочи началось строительство магистрального коллектора в микрорайоне Соболевка. Объект включен в перечень первоочередных мероприятий, одобренных правительством России, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На прокладке централизованных канализационных сетей работают около 20 специалистов с использованием 12 единиц спецтехники. Пока специалисты выполнили 9% от запланированного объема работ.

«Еще один объект федеральной комплексной программы развития перешел в стадию строительства. Новый магистральный коллектор длиной порядка двух километров станет одним из ключевых объектов инженерной инфраструктуры Хостинского района Сочи. На реализацию проекта при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева из бюджетов всех уровней направлено почти 480 млн руб.»,— заявил глава Сочи Андрей Прошунин.

Возведение магистрального коллектора для водоотведения из микрорайона Соболевка Хостинского района осуществляется в рамках региональной программы Краснодарского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края».

В 2025 году в Сочи также запланирован капитальный ремонт 13 объектов коммунальной инфраструктуры и строительство свыше 21 км водопроводных и канализационных сетей. Эти меры направлены на улучшение качества коммунальных услуг более чем для 200 тыс. жителей города. Работы будут осуществляться в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию объектов ЖКХ и благоустройства. Финансирование проектов будет обеспечено за счет краевого бюджета и бюджета Сочи, а выполнение запланировано на второй-четвертый кварталы 2025 года.

Программа включает строительство водопроводных сетей общей длиной 13,5 км, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение для 121,8 тыс. человек. Кроме того, планируется возведение канализационных сетей протяженностью 7,6 км, что улучшит систему водоотведения для 85,5 тыс. жителей.

Эти мероприятия реализуются в соответствии с региональной программой Краснодарского края по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025–2026 годы, утвержденной губернатором Вениамином Кондратьевым 18 декабря 2024 года.

Мария Удовик