На трассе Джубга — Сочи погиб 22-летний водитель Honda

На федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи до границы с Республикой Абхазия произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 191-м км трассы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

В результате ДТП погиб 22-летний водитель автомобиля Honda. 23-летняя девушка, управлявшая Mercedes, была доставлена в больницу.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим. Превышение допустимой скорости остается одним из главных нарушений ПДД и основной причиной аварий на дорогах.

С января по май 2025 года в Сочи произошло 52 аварии с мототранспортом, в результате которых один человек погиб, а 59 получили травмы. В аналогичный период 2024 года зафиксировано 53 ДТП, в которых погибли трое и пострадали 60 человек.

Из 52 аварий в 2025 году 26 были вызваны действиями самих мотоциклистов. В этих случаях один человек погиб, а 29 получили травмы. В 2024 году таких случаев было 27, в которых два человека погибли и 28 пострадали.

В целом за 2024 год в Сочи зарегистрировано 199 ДТП с мототранспортом. Погибли 12 человек, а 213 получили ранения. В 99 случаях виновниками стали мотоциклисты, в результате чего пять человек погибли и 105 получили травмы.

С начала 2025 года в городе зафиксировано более 4,5 тыс. ДТП, из которых в 242 авариях пострадали люди: 20 погибли и 298 получили ранения, среди которых 39 детей. Летальных случаев среди несовершеннолетних в этом году не было.

Наибольшее количество ДТП с участием детей в прошлом году произошло в Центральном и Лазаревском районах, чаще всего на пешеходных переходах и в темное время суток.

Мария Удовик